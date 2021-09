A defesa de Ricardo Salgado apresentou na segunda-feira o requerimento de abertura de instrução (RAI) no âmbito do processo Banco Espírito Santo (BES), avança o Correio da Manhã.

A acusação foi deduzida há mais de um ano e a defesa do ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES) entregou o requerimento já fora do prazo no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. O requerimento de abertura de instrução foi aceite, depois de ter sido entregue no terceiro dia útil de multa, mediante o pagamento da respetiva coima.

Salgado, um dos 25 arguidos no processo (sete deles empresas), refuta assim a acusação de 65 crimes, entre os quais associação criminosa, corrupção e burla. Paralelamente a este processo, o antigo bancário está a ser julgado no Campus da Justiça no âmbito do processo extraído da Operação Marquês por abuso de confiança. Neste caso, Salgado quer pagar para ser absolvido.