O futebol de formação do Sporting foi distinguido na manhã desta terça-feira com um prémio internacional na Assembleia Geral da Associação Europeia de Clubes (ECA), que está a decorrer em Genebra, na Suíça. O projeto do conjunto verde e branco venceu as outras três candidaturas que tinham sido apresentadas ao galardão nesta edição, por Valencia (Espanha), Aberdeen (Escócia) e Ludogorets (Bulgária).

O clube esteve representado na cerimónia por Tomaz Morais, diretor do futebol de formação dos leões, e Francisco Salgado Zenha, vice-presidente e administrador da SAD com o pelouro financeiro.

“O Modelo Centrado no Jogador é uma abordagem holística e científica aos nossos jogadores e equipas. Temos muitas áreas a realizar um fantástico trabalho. Queremos que os jogadores tenham boa educação, carácter, valores, disciplina, compromisso. Isso é muito importante para nós. Para o Sporting, a atitude é a qualidade mais importante dos jogadores. 11 jogadores da formação ganharam o Campeonato com a equipa principal. Não tenho palavras, foi um sonho para nós. Vencemos o Campeonato com os nossos jogadores da formação dentro da equipa. Foi muito importante para todos nós na Academia. Foi um momento muito especial e provámos o valor do Modelo Centrado no Jogador”, explicou Tomaz Morais aos meios do clube.

De acordo com os leões, o Modelo Centrado no Jogador tem como objetivo “o desenvolvimento do jogador a 360º através da introdução de uma abordagem multidisciplinar e integrando áreas como a técnica, a tática, a científica ou a tecnológica, entre outras, como um todo. A meta final é a identificação de jogadores com o perfil Sporting, a criação de planos de desenvolvimento individual que incluam as várias vertentes integradas e ainda a criação de um programa pedagógico e educacional que incentive a carreira dual, isto é, a que os jovens atletas conjuguem a evolução desportiva com o progresso nas suas habilitações académicas”.