Duas irmãs gémeas com um ano foram separadas após uma operação de 12 horas bem sucedida. Como contou a CNN e outros órgãos de comunicação social, as bebés nasceram com as costas juntas até à cabeça e foi graças a uma “operação extremamente rara” feita pela primeira vez em Israel que puderam ser separadas.

Esta é uma operação rara e complexa realizada até agora no mundo apenas cerca de 20 vezes, e pela primeira vez em Israel”, disse Mickey Gideon, diretor de neurocirurgia do Centro Médico Soroka.

A operação foi feita na semana passada em Beersheba, no Soroka University Medical Center, e foi feita após “meses de preparação” e envolveu dezenas de pessoas no hospital, contam os médicos. Segundo Mickey Gideon, o sucesso da operação fê-lo voltar a reforçar “o sentido de missão” que o levou a ser médico.

[Abaixo, um vídeo partilhado no Twitter que mostra as duas irmãs após a operação]

לאחר 16 שעות מטורפות הסתיים ניתוח ראשון בארץ להפרדת תאומות סיאמיות שהיו מחוברות בראשן.

מדהים! pic.twitter.com/zSpnbhNlpE — Igal Malka ???????????????????????? (@igal_malka) September 5, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar de a operação ter sido um sucesso, os próximos dias vão ser “cruciais” para saber se as irmãs gémeas vão ficar bem. Nos últimos meses, as bebés tiveram de passar por várias intervenções bastante evasivas para podem preparar-se para a cirurgia. Isto implicou ter de se esticar a pele através do escalpe para os médicos poderem, após este procedimento, separarem as irmãs.

Quando as enfermeiras trouxeram as bebés, recém-separadas, elas trocaram olhares, fizeram sons e tocaram gentilmente uma na outra – foi lindo”, diz um dos médicos que esteve envolvido na operação.

Como conta o The Times of Israel, a operação foi de “vida ou morte”. A este jornal, Isaac Lazar, um dos médicos envolvidos, falou do momento marcante em que as meninas se viram pela primeira vez depois de um ano presas pelas costas e da “alegria inacreditável” que os pais sentiram. “Foi tudo tão delicado, a cirurgia foi realizada entre os principais vasos sanguíneos da cabeça das bebés”, adianta o médico, que disse ainda: “Todos sabíamos que qualquer sangramento poderia ter consequências catastróficas”.

Os gémeos siameses são um caso extremamente raro e cada situação é diferente, explica Lazar. Para o sucesso da operação, os médicos decidiram inserir bolsas insufláveis ​​de silicone em partes adjacentes das duas cabeças, entre o couro cabeludo e o crânio, e começar a desenvolver pele em cima delas para depois as poderem separar.