Uma idosa, de 85 anos, morreu esta terça-feira na sequência do despiste do automóvel que conduzia no Itinerário Principal 2 (IP2), no concelho de Beja, revelaram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 13h28, ocorreu ao quilómetro 333 do IP2, perto de São Matias, no concelho de Beja.

Contactada pela Lusa, fonte da GNR precisou que a mulher tinha 85 anos e que era a condutora e única ocupante do veículo.

Segundo o CDOS de Beja, o corpo da vítima mortal foi transportado para os serviços de Medicina Legal do hospital da cidade.

As operações de socorro mobilizaram 18 operacionais, apoiados por sete veículos, dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo a viatura de emergência e reanimação (VMER) GNR e da concessionária Estradas da Planície.