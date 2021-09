O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui

Numa altura em que faltam três semanas para as eleições autárquicas, as águas começam a agitar-se no PSD. Depois da entrevista de Paulo Rangel no fim de semana, esta segunda-feira foi a vez de Jorge Moreira da Silva juntar na Gulbenkian inúmeros notáveis do partido, a começar por Pedro Passos Coelho, para lançar o seu livro “Direito Ao Futuro – Por Um Mundo Mais Justo, Mais Verde E Mais Seguro”. O PSD já prepara a sucessão?

Participe no Contra-Corrente ligando para o 910024185. Pode ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.