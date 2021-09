O Ministério Público (MP) diz que as decisões políticas do partido Chega, de André Ventura, estão ilegais há um ano, avança a TVI. O MP pede ainda ao Tribunal Constitucional para invalidar os atos políticos que têm vindo a decorrer desde setembro de 2020.

O Ministério Público considera que os atos políticos do Chega desde setembro de 2020, altura do congresso de Évora, são ilegais considerando que a própria convocatória para o congresso também o é. Também as alterações de estatutos teriam de ter ficado claras na convocatória, coisa que não aconteceu e, por isso, também não estarão dentro da legalidade.

Caso o Tribunal Constitucional considere que as alegações do MP são válidas, o André Ventura terá de convocar um congresso extraordinário do partido.

Foi no Congresso de Évora que André Ventura conseguiu, a custo, a eleição da nova direção em setembro do ano passado. Sofreu duas derrotas na convenção e só à terceira conseguiu eleger a direção. Apresentou uma primeira lista para a direção nacional do partido que foi chumbada por falhar (por 69 votos) a maioria de dois terços exigida, a segunda teve o mesmo desfecho (por 8 votos). Só quando estavam menos 105 votantes na sala do que na primeira votação (passou de 378 votantes para 273) é que André Ventura conseguiu fazer passar a nova direção. No processo, Ventura ainda chorou no palco e ponderou até demissão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O líder do Chega conseguiu aí uma grande maioria, com 247 votos a favor da sua direção num universo de 273 votantes (houve 25 contra e um voto branco), o que representa cerca de 90% dos votos.