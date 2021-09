O vinho e Portugal, 2000 anos de história conjunta

Entre os vários produtos de elevada qualidade produzidos em Portugal, há um que se destaca em particular, sendo a sua fama conhecida por todo o mundo: o vinho. Ao longo dos séculos, Portugal tornou-se no produtor de alguns dos melhores vinhos do mundo, sendo o Vinho do Porto, produzido nas encostas do Rio Douro, um dos seus melhores exemplos.

Hoje, a região do Alto Douro Vinhateiro, uma das áreas naturais mais encantadoras de Portugal, transformada pela mão humana ao longo de séculos, é local de eleição para milhares de turistas, nacionais e internacionais, que aqui acorrem para momentos repletos de tranquilidade, preenchidos por várias atividades ligadas ao enoturismo.

Uma história com mais de 2000 anos

Falar da história do vinho em Portugal implica falar da própria fundação da nação e dos vários povos que por aqui passaram ao longo de vários séculos.

Introduzida há mais de 2000 anos pelos Tartessos e Fenícios, foram os Gregos que, através de uma dedicação especial ao vinho, desenvolveram a viticultura na Península Ibérica. A passagem dos Romanos pelo território viria acompanhada pela introdução de novas variedades assim como o aperfeiçoamento e modernização da cultura da vinha, o que levaria a que o vinho se tornasse no principal produto exportado a partir da Península Ibérica no período compreendido entre os séculos XII e XIII.

A fama do vinho aqui produzido acabaria por se estender até ao norte da Europa, com a produção a ganhar um maior fôlego a partir da segunda metade do século XVI, como consequência do aumento das exportações. Dois séculos depois, sob a influência do Marquês de Pombal, a região do Alto Douro, em Portugal, viria a ser alvo de várias medidas protecionistas que contribuiriam para o aumento da produção e exportação de um dos vinhos mais famosos do mundo, o Vinho do Porto.

Em 1756 era criada a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro que levaria não só um maior controlo sobre a produção, qualidade e comércio do Vinho do Porto, como também à primeira demarcação oficial de uma região vitivinícola no mundo.

À descoberta das encostas do Alto Douro Vinhateiro

É nos socalcos das encostas de solo agreste da região do Alto Douro banhadas pelo Rio Douro e os seus afluentes, que crescem as vinhas que dão origem a alguns dos mais famosos vinhos portugueses, onde se incluem os vinhos brancos, os espumantes, o Moscatel e obviamente, e com destaque, o icónico Vinho do Porto.

Visitar a região significa perder o fôlego com as inúmeras paisagens magníficas que o vale do Douro oferece — distinguidas oficialmente em 2001 pela UNESCO através da classificação de Património da Humanidade —, descobrir algumas das tradições mais fascinantes do país e deixar-se contagiar pela tranquilidade que ali impera. Ao todo, são cerca de 40 mil hectares de área vitícola, inseridos numa extensão total de cerca de 250 mil hectares, que contrastam com o azul intenso das águas fluviais locais.