O PAN reúne-se esta terça-feira com a ministra da Cultura, Graça Fonseca, e na quarta-feira com o ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, no âmbito das negociações em torno do Orçamento do Estado para 2022.

De acordo com informação divulgada pelo partido, a porta-voz do partido Pessoas-Animais-Natureza tem três reuniões setoriais com o Governo agendadas para esta semana “sobre temas diversos, nomeadamente OE 2021/OE 2022”.

Depois de se reunir esta terça-feira com a ministra da Cultura, Graça Fonseca, Inês Sousa Real vai reunir-se na quarta-feira às 19h15 com o ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes.

Para sexta-feira, pelas 14h00, está prevista uma reunião com a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro.

Na semana passada, na ‘rentrée’ do partido, a líder do PAN alertou o Governo que “não se faz política sozinho” nem de “costas voltadas para os cidadãos” e defendeu que o partido “tem dado provas da sua capacidade de diálogo”.

E salientou que cabe agora “ao Governo ter a responsabilidade de assumir a sua quota-parte e perceber que, não sendo um Governo com maioria absoluta e sendo um Governo que teve durante o seu mandato uma crise socioeconómica sem precedentes, tem de facto a elevada responsabilidade de ouvir as demais forças políticas”.

No final de julho, o PAN teve uma “primeira reunião” com o Governo no âmbito do Orçamento do Estado para 2022.

O partido tem defendido medidas como o fim das touradas, a revisão dos escalões do IRS, a continuação de projetos de apoio à população em situação sem-abrigo como ‘Housing First’, ou “avanços significativos” no que toca à proteção animal e ambiental e tem criticado as “borlas fiscais” às atividades poluidoras.