Os laços entre Luís Filipe Vieira e Benfica têm vindo a ser cortados com o tempo desde que foi desencadeada a operação Cartão Vermelho e a penúltima ligação que o antigo presidente do conjunto da Luz possui com o clube pode estar em vias de terminar: o ex-número 1 dos encarnados comunicou esta terça-feira que tem em mãos uma proposta para vender as ações que detém da Benfica SAD, num total de 3,28%.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para os efeitos previstos no artigo248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que tomou conhecimento pelo Sport Lisboa e Benfica de que esta entidade recebeu do Senhor Luís Filipe Ferreira Vieira uma comunicação para exercer direito de preferência relativamente à possível transmissão das 753.615 ações representativas de 3,28% do capital social da Benfica SAD de que este é titular”, começou por informar a sociedade em comunicado à CMVM.

“Na referida comunicação não é identificado o potencial adquirente, é mencionado que a proposta de aquisição ascende a €7,80 por ação (o que corresponde ao valor global de €5.878.197) e que o exercício ou não do direito de preferência deverá ser comunicado até ao fim do dia 15 de setembro de 2021. Não consta da comunicação mais nenhuma informação acerca da potencial venda. A Benfica SAD informa ainda que não tem conhecimento de qualquer decisão do Sport Lisboa e Benfica a este respeito”, acrescentou.

Ou seja, e simplificando o que está em causa, o Benfica tem agora a possibilidade de exercer o seu direito e ficar com essa percentagem de ações caso assim entenda, numa decisão que terá de ser tomada até dia 15 de setembro, a próxima quarta-feira. Se optar por exercer essa opção, o clube reforça ainda mais a posição do capital social da sociedade, sabendo também que a hipótese de John Textor ficar com 25% já caiu.

Qualquer que seja o entendimento dos responsáveis encarnados, Luís Filipe Vieira acaba de assegurar uma mais valia de quase 80% das ações, que são transacionadas a um preço unitário de 7,80 euros quando têm no final da sessão desta terça-feira o valor de 4,34 euros. O antigo presidente encarnado tinha assegurado estes 3,28% numa Oferta Pública de Venda onde garantiu cada ação pelo valor de cinco euros, daí resultando um lucro de quase dois milhões de euros entre o preço de compra e a atual proposta de venda.