O único caminho previsível para o preço dos veículos eléctricos é para baixo. Para quem tenha dúvidas que é isto que o futuro reserva, basta ver o ID.Life, que a Volkswagen exibe no Salão de Munique, ainda como protótipo, mas que deixa antever as linhas do que será o utilitário a bateria que a marca germânica vai passar a comercializar em 2025.

Denominado ID.Life Concept, o novo protótipo da VW é uma espécie de Polo moderno e mais volumoso. Agora que se fala na estratégia da marca alemã lançar em breve não um, mas dois mini-eléctricos, este ID.Life poderá ser um deles, com ar de SUV e de aspecto mais radical.

O VW ID.Life exibe um volante tipo Model S Plaid 10 fotos

O modelo exibido em Munique, com 4,091 m de comprimento, 1,845 m de largura, 1,599 m de altura e 2,650 m de distância entre eixos, foi concebido para ser produzido sobre uma versão encurtada da plataforma MEB, que é utilizada, por exemplo, pelos VW ID.3 e ID.4. Mas as novidades não ficam por aqui, uma vez que, pela primeira vez, algo derivado da plataforma que a VW desenvolveu para todas as marcas do grupo surge com uma versão com apenas tracção à frente.

O novo ID.Life adoptará a mesma plataforma MEB da VW para veículos eléctricos, mas mais curta e desta vez com apenas tracção à frente 7 fotos

O concept ID.Life presente no certame germânico monta um motor à frente com 234 cv e 290 Nm, o que lhe permite ir de 0-100 km/h em 6,9 segundos, para depois atingir 180 km/h de velocidade máxima. A bateria ao serviço do pequeno VW tem uma capacidade bruta de 62 kWh (57 kWh), o que a VW calcula ser suficiente para percorrer 400 km entre recargas.

É este o modelo que a VW quer comercializar em 2025 por 20.000€, com a versão mais bem equipada, com mais potência e mais bateria, a poder atingir 25.000€. Isto coloca o ID.Life cerca de 15.000€ abaixo do preço da versão mais acessível do VW ID.3 (cerca de 35 mil euros).