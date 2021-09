As ações da SAD do Benfica dispararam esta quarta-feira, depois de ter sido anunciado que Luís Filipe Vieira quer as suas ações. Na última cotação disponível, as ações estavam a subir 14,98%, com um valor de 4,89 euros.

Na terça-feira à noite, Luís Filipe Vieira comunicou ao Benfica que recebeu uma proposta para vender as ações representativas de que detém na SAD benfiquista, a um preço de 7,80 euros por ação, o que perfaz um total de 5.878.197 euros.

O clube encarnado, no entanto, tem direito de preferência para adquirir essas ações, desde que apresente um valor semelhante. O potencial comprador das ações do ex-presidente do Benfica não foi revelado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Enquanto se aguarda para saber o que o Benfica vai fazer, o preço das ações do clube da Luz disparou e, segundo o Jornal de Negócios, estiveram mesmo a subir 17,97%, até aos 5,12 euros. Esta manhã, continuam a ser negociadas em forte alta, subindo 14,98% até ao valor 4,99 euros por ação.

Luís Filipe Vieira comprou os 3,28% da SAD encarnada em 2001, a um preço de cinco euros por ação. A confirmar-se a venda, o ex-presidente do Benfica conseguiria um lucro de quase dois milhões de euros.