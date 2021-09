O tailandês Alexander Albon vai ser piloto da Williams na temporada de 2022 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, fazendo dupla com o canadiano Nicholas i, anunciou esta quarta-feira a escuderia britânica.

O piloto, de 25 anos, nascido em Londres e que também tem a nacionalidade britânica, foi o escolhido para ocupar o lugar deixado vago pela saída de George Russell, que rumou à Mercedes.

Estou muito animado e ansioso para voltar a ter um lugar na Fórmula 1 em 2022. Quando saímos da Fórmula 1, nunca sabemos quando vamos voltar ou se vamos voltar. Por isso, estou extremamente grato à Red Bull e à Williams por acreditarem em mim e por me terem ajudado no regresso”, afirmou Albon.

Este ano, o piloto tailandês está a competir no Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM), depois de ter perdido o seu lugar na Red Bull para o mexicano Sérgio Perez. Albon manteve-se como piloto de reserva da escuderia.