Auriol Dongmo, atual campeã europeia de Pista Coberta em título, acabou esta quarta-feira a grande final do lançamento do peso da Liga Diamante, que está a decorrer em Zurique, na segunda posição.

A luso-congolesa, que bateu este ano o recorde pessoal e nacional no meeting ibero-americano de Huelva, ficou muito longe dessa marca (19,71) no concurso desta tarde, não indo além dos 18,86 marcados no penúltimo ensaio. Na última tentativa, e a ter de arriscar tudo, Auriol acabou por fazer um nulo.

A norte-americana Maggie Ewen, que falhou a participação nos Jogos Olímpicos após ter acabado em quarto nos US Trials realizados em Eugene (que recebe os Mundiais ao Ar Livre em 2022) atrás de Jessica Ramsey, Raven Saunders e Adelaide Aquilla, foi a vencedora da competição com a marca de 19,41, o melhor registo da temporada alcançado logo na primeira tentativa antes de dois nulos e mais um ensaio a 19,11. A sueca Fanny Roos terminou na terceira posição (18,75), à frente da norte-americana Chase Ealey (18,49), da jamaicana Danniel Thomas-Dodd (18,38) e da bielorrussa Aliona Dubitskaya (18,34).

Em atualização