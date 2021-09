Ana Rita Cavaco defendeu esta terça-feira à noite que os centros de vacinação Covid devem manter-se abertos, independentemente de ter sido alcançada a vacinação completa de 85% da população portuguesa.

“A pandemia não acabou. Isso é visível pelo número de casos e número de mortes diários. Portanto, devíamos aproveitar esses centros de vacinação e não desativá-los, para fazermos a vacinação da gripe com muito mais segurança e conforto”, disse a bastonária da Ordem dos Enfermeiros em entrevista à Renascença, acrescentando que poderia ser feita uma reorganização dos espaços, com “corredores dedicados à Covid-19 e outros à gripe”, de forma a que os enfermeiros pudessem assegurar, no mesmo local, os dois planos de vacinação.

Ana Rita Cavaco defendeu ainda a criação de um subsídio de risco para os enfermeiros, tendo em conta a sua exposição elevada a uma série de doenças contagiosas. “O que se impõe é que os enfermeiros tenham um subsídio de risco equivalente à das forças de segurança. Algo estável, mensal e que dure para sempre”, reivindicou a bastonária, frisando que a exigência não decorre da pandemia, devendo manter-se mesmo sem ela.

A responsável máxima dos Enfermeiros criticou ainda o Governo por só esta terça-feira ter revelado números que, diz, o organismo que tutela já tinha solicitado em março, e que dão conta da infeção de quase 8 mil enfermeiros desde o início da pandemia, cerca de 10% de todos os inscritos na Ordem. “Tínhamos pedido estes números em março deste ano e só recebemos resposta agora. Não sei se é da DGS ou do próprio Governo, mas é a questão da comunicação. Tem de ser transparente e verdadeira, mas nunca houve diferenciação entre os diferentes profissionais de saúde.”