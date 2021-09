Durante as manifestações desta terça-feira, em São Paulo, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi multado pela sétima vez por não usar máscara de proteção contra a Covid-19. De acordo com o G1, a multa pode chegar até aos 1,5 milhões de reais (cerca de 250 mil euros).

Ao longo dos últimos meses, o Presidente brasileiro, que desde o início tem desvalorizado a gravidade da pandemia, tem acumulado multas por se recusar a usar máscara. A primeira aconteceu no passado 12 de junho, numa manifestação em São Paulo, e a última foi nas manifestações desta terça-feira. Até ao momento, Bolsonaro ainda não pagou qualquer uma das multas que recebeu.

Na terça-feira, além do Presidente brasileiro, foram multados outros membros do governo brasileiro, entre eles o ministro das Infraestruturas, Tarcísio Gomes de Freitas, o secretário da Cultura, Mário Frias, além de deputados federais e estaduais.

125 mil pessoas em São Paulo, menos do que os organizadores previam

Na terça-feira, quando se assinalou o 199.º aniversário da independência do Brasil, depois de ter discursado perante os seus apoiantes em Brasília, Bolsonaro dirigiu-se para a Avenida Paulista, em São Paulo, onde, segundo a Folha de São Paulo, que cita dados do governo local, estiveram 125 mil pessoas, número que ficou aquém das expectativas dos organizadores, que esperavam dois milhões de pessoas. As estimativas foram feitas com base em imagens aéreas, análise de mapas e geolocalização.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nas manifestações desta terça-feira, incentivadas pelo próprio Bolsonaro e encaradas como uma forma de ganhar fôlego numa altura em que está em queda nas sondagens, não houve relatos de episódios de violência, mas a retórica foi inflamada, com o Presidente brasileiro a atacar o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e a ameaçar não abandonar o poder, mesmo que perca as eleições presidenciais do próximo ano.

“Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Sai Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, deixa de oprimir o povo brasileiro”, atirou Bolsonaro, perante os seus apoiantes. ““Dizer àqueles que querem me tornar ineligível em Brasília: Só Deus me tira de lá. Preso, morto ou com vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso”, ameaçou ainda o Presidente brasileiro.

Na sequência das manifestações, os juízes do Supremo reuniram-se para falar sobre as declarações do Presidente brasilerio. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, o presidente do Supremo, Luiz Fux, fará uma declaração ao Brasil esta quarta-feira, onde deverá debruçar-se sobre os pontos que os juízes consideraram inaceitáveis nos discursos de Bolsonaro, sobretudo as ameaças feitas pelo Presidente em não cumprir decisões judiciais.