Os adeptos de futebol britânicos, nomeadamente os apoiantes do Manchester United e os fãs de Cristiano Ronaldo, não vão poder assistir na televisão ao jogo do seu regresso à equipa devido a uma lei que remonta a 1960.

Em causa está a impossibilidade de transmissão de jogos entre as 14h45 e as 17h15, e foi aplicada por forma a garantir que os clubes mais pequenos consigam ter a mesma representatividade que os grandes — para garantirem a sua sobrevivência financeira. A lei aplica-se a qualquer jogo, de qualquer liga e de qualquer país. Assim sendo, como o jogo decorrerá às 15h00, não contará transmissão televisiva.

As reações negativas dos adeptos foram sentidas tanto nas redes sociais como nos órgãos de comunicação social. Destaca-se o The Daily Telegraph com um artigo de opinião escrito por um locutor desportivo intitulado: “O apagão das 15h do futebol deve acabar — o regresso de Cristiano Ronaldo é para todos vermos”. Jason Burt, o autor, diz que “é intolerável que os fãs britânicos sejam tratados como cidadãos de segunda classe”.

Ainda assim, milhares de britânicos poderão assistir ao jogo em plataformas streaming — sem contar com os adeptos do Manchester United que se dirigirão ao estádio. Caso contrário, terão que esperar para vê-lo mais tarde, no programa Match of The Day, na Sky News, ou ouvi-lo em direto na rádio. A BBC já anunciou também que planeia dedicar uma cobertura especial ao encontro.

Nenhuma outra competição europeia utiliza esta prática de “apagão” nas transmissões de jogos. Nem a UEFA conta com este lei. O Reino Unido, junta-se assim à Coreia do Norte, Cuba, Afeganistão e Turcomenistão, como um dos poucos países que não poderá assistir ao jogo do United e do regresso do número 7 ao clube, 12 anos após a sua saída.

O jogo decorrerá no próximo sábado, às 15h00, em Old Trafford. O português regressa à equipa onde começou a sua carreira internacional e vai jogar o primeiro jogo contra o Newcastle.