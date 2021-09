A Câmara do Funchal atribuiu, esta terça-feira, o galardão “Lojas com História” a três estabelecimentos da baixa citadina, elevando para nove o número de casas comerciais distinguidas desde 2019, indicou a autarquia, sublinhando a importância de “preservar a genuinidade”.

O distintivo “Lojas com História” permite o acesso dos estabelecimentos a um pacote de benefícios e apoios, nomeadamente cinco mil euros para melhoria das condições do recinto.

O galardão foi atribuído pelo presidente da Câmara Municipal, Miguel Silva Gouveia, à Mercadora, à Casa Amorim e à Mercearia do Bento, esta última uma das “mais icónicas” do Funchal, já com mais de 100 anos de atividade.

A autarquia explica, em comunicado, que as “Lojas com História” têm de cumprir vários critérios, como ter pelo menos 25 anos de atividade e destacar-se pelo valor arquitetónico, espólio ou valor cultural.

“As lojas ficam com um dístico exposto nos respetivos estabelecimentos o que lhes confere atratividade turística, integração no Registo Nacional na Direção Geral das Atividades Económicas, entre outros benefícios de âmbito nacional e europeu”, é referido.

Em 2019, a autarquia distinguiu as lojas Bordal, Fábrica Santo António, Loja de Ferragens António Faustino de Abreu, Farmácia Portuguesa, Livraria Esperança e Barbearia Turista.

“A Câmara Municipal do Funchal tem a missão de preservar a nossa genuinidade, valorizando e protegendo estes espaços que são únicos, e é isso que vamos continuar a fazer”, indica Miguel Silva Gouveia, citado no comunicando, reforçando que é “fundamental que as lojas que cumpram os requisitos façam a sua candidatura” para que se possa “continuar a crescer com este objetivo comum.”