O tenista russo Daniil Medvedev, número dois mundial, avançou esta terça-feira para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, ao impor-se ao holandês Botic van de Zandschulp em quatro ‘sets’.

Segundo cabeça de série do último ‘Grand Slam’ da temporada, o russo, de 25 anos, cedeu pela primeira vez um ‘set’ nesta edição do torneio nova-iorquino de piso rápido, mas venceu o 117.º jogador mundial com os parciais de 6-3, 6-0, 4-6 e 7-5, em duas horas e 22 minutos.

Nas meias-finais, Medvedev, finalista derrotado do Open dos Estados em 2019, vai defrontar o vencedor do encontro entre espanhol Carlos Alcaraz e o canadiano Félix Auger-Aliassime.