Maria Cristina Portugal, presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), morreu esta quarta-feira, aos 56 anos.

“A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos comunica com grande pesar e consternação o falecimento súbito da Dra. Maria Cristina Portugal, Presidente do Conselho de Administração, ocorrido na madrugada do dia 8 de setembro de 2021”, lê-se na nota de pesar emitida pela ERSE.

Os membros do Conselho de Administração e os colaboradores da ERSE prestam sentida homenagem à Dra. Cristina Portugal e unem-se à dor da sua família, assumindo o compromisso de continuar o seu empenho e enorme dedicação ao serviço da ERSE”, lê-se ainda na nota da reguladora do setor de energia.

Maria Cristina Portugal era presidente da reguladora do setor de energia desde maio de 2017. Antes, tinha desempenhado funções como vogal do Conselho de Administração e como presidente do Conselho Tarifário durante 15 anos.

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, disse ter recebido com “grande pesar” a notícia da morte de Maria Cristina Portugal, destacando o contributo “decisivo” da até então presidente do Conselho Administrativo da ERSE.

“O seu contributo para o desenvolvimento do setor energético português foi decisivo, assim como foi crucial o seu papel na estabilização do quadro regulatório que permitiu o grande impulso das energias renováveis”, afirmou João Pedro Matos Fernandes num comunicado emitido pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, citado pela agência Lusa.

“Nos dois anos em que trabalhámos de mais perto, aprendi a admirar o seu profissionalismo e independência, valores que deixou na ERSE e que tão bem soube transmitir a quem com ela trabalhou”, acrescentou o ministro do Ambiente.