Arrancou a ferver o frente-a-frente, na TVI, entre Fernando Medina e Carlos Moedas, que combatem pela Câmara de Lisboa nestas autárquicas. Logo pelos casos de corrupção e a investigação do Ministério Público a Manuel Salgado, o ex-vereador do urbanismo de vários executivos socialistas e que continua como conselheiro próximo de Medina. “Temas muito sérios”, denunciava Moedas, juntando o caso recente que envolve o vereador de Ricardo Veludo e a escolha de Inês Lobo, número dois da lista de Medina. O social-democrata tentava marcar o ritmo, mas Medina crescia do lado de lá: “Não faço campanha como o Carlos com base nas primeiras páginas do Correio da Manhã“. A primeira imagem foi mesmo a imagem do debate que foi de bate-boca em bate-boca, sempre em ambiente crispado entre Fernando e Carlos.

No início foi assim, pelo nome próprio, que se foram logo tratando, com o socialista a acusar o social-democrata de ser “um camaleão” e mudar de discurso (e de promessas) consoante o auditório, de não ter propostas para a cidade e, acima de tudo, de “aproveitar politicamente” casos de justiça para fazer campanha. Minando até o terreno futuro de Moedas, Medina atirou mesmo que o candidato do PSD “está a marcar muito bem o que vai ser o futuro da sua trajetória política que, com o que tem demonstrado, não será longo“.

Perante esta metralhar de ataques, Carlos Moedas insistia que “as pessoas estão cansadas” de Medina, tentando atingir o autarca na sua área-bandeira, a Habitação: “O Fernando é um ótimo diretor de marketing“. Seguiu sempre assim o debate entre os dois principais candidatos a Lisboa — o incumbente que o social-democrata apelida de “arrogante” e que é acusado de ser “camaleão” –, numa tensão irritada de parte a parte em todas as área de governação camarária abordadas.

Corrupção. Não foi só Moedas a trazer casos

Foi o tema de entrada no debate e Fernando Medina jurou duas coisas, nesta matéria, quando confrontado pela moderadora e, depois, pelo adversário: que a CML está a ter a “postura institucional correta” no caso Salgado e que a sua número dois e trunfo para o urbanismo, a arquiteta Inês Lobo, não vai manter qualquer ligação ao atelier de arquitetura que tem projetos da Câmara — atribuídos por concurso público.

“Deixará de ter qualquer atividade de natureza privada e não terá o seu gabinete de anterior de arquitetura não terá relação com os projetos” da CML, garantiu Medina em resposta às suspeições atiradas por Moedas em torno dos serviços de Urbanismo na Câmara de Lisboa. “Eticamente os lisboetas precisam de uma resposta. Não são casos e casinhos. Estamos a falar de 28 mandatos de busca e 12 processo. São temas muito sérios e as pessoas estão cansadas.”

“Inês Lobo ainda não foi eleita, quando for e antes de tomar posse obviamente não terá essa ligação”, cortou Medina, aplicando uma farpa ao adversário: “Mas uma coisa é certa, não vai passar as quotas da sociedade de arquitetura para o marido“.

Carlos Moedas encaixou. Pediu a palavra para dar nota disso mesmo, que tinha de responder. Medina tinha acabado de ressuscitar um velho fantasma: quando Moedas foi para o Governo de Passos, em 2011, teve e desfazer-se das suas participações na promotora imobiliária Crimson Investment Management que transformou numa sociedade unipessoal mas em nome da sua mulher. Afinal também Medina trazia casos para passar ao ataque.

Transportes. “Moderninho” para lisboeta ver

“Mais uma bola e Natal”. Já não é de hoje a acusação de Medina a Moedas de estar a “prometer tudo a todos” e apareceu outra vez no tema da mobilidade urbana, quando o socialista atacou a ideia do social-democrata de criar parques dissuasores à entrada da cidade para retirar transporte individual da circulação urbana. “300 mil carros são 300 parques de estacionamento que metemos no Marquês, à porta de Lisboa?”. Do outro lado, Moedas dizia que essa ideia era de Medina em 2017 ao mesmo tempo que o responsabilizava por ter transformado a rede de transportes de Lisboa “na pior da Europa”.

“Não é verdade”, retorquia Medina do lado de lá da mesa, visivelmente irritado já depois de ter apontado a “chocante” ausência no programa do adversário: “Não tem uma palavra sobre a redução de emissões dos transportes que é a maior fonte de emissão na cidade de Lisboa”.

A partir daí, o socialista foi picando Moedas com uma única pergunta enquanto o social-democrata insistia na defesa de transportes gratuitos para jovens até 23 anos e para pessoas com mais de 65 anos, sem aplicar qualquer condição de recurso: “Qual o valor do passe social dos idosos, diga lá?”

Não obteve resposta e embandeirou em arco com isso mesmo, ao aconselhar Moedas a informar-se e a agitar que os idosos “pagam hoje 15 euros por mês, 50 cêntimos por dia” para andar de transportes na cidade.

Na recarga, Moedas pegou no controverso temas das ciclovias, voltou a prometer que vai acabar com a polémica via para ciclista na Almirante Reis e a apontar os “problemas de segurança” na rede: “Alguém em Lisboa põe um filho de 14 anos a ir para a escola com estas condições de segurança?”.

Medina aproveitou a deixa para o acusar de “querer parecer moderninho” mas de acabar na defesa do automóvel e saltou da cadeira quando ouviu Moedas dizer que “em 2019, morreram 26 pessoas nas ciclovias“. Medina rematou aconselhando o adversário a confirmar os números que levou para o debate.