Na altura em que o trio português subiu ao palco do Arquipélago, o cenário ainda era outro: já havia quem visse o concerto de pé e de cerveja na mão, a alguma distância, mas nas primeiras filas predominavam as pessoas sentadas. As últimas estavam aliás em local privilegiado para sentir a força da busca sonora deste novo trio, com baterias e guitarras em transes elétricos (e mentais) muito próprios, Norberto Lobo e Filho da Mãe a escavar as cordas e a procurar encontrar o ouro no espaço que a repetição dos acordes oferece à surpresa de riffs inesperados.

Nada daquilo pareceu inteiramente ensaiado, antes uma espécie de dança que sabemos como começa mas não sabemos como acaba. A ideia que dava era de que Norberto Lobo, Filho da Mãe e Ricardo Martins tinham definidas as estruturas musicais base — os esqueletos dos sons— para cada um dos blocos tocados. A partir daí, era uma viagem e uma busca só deles.

Jerry The Cat e a Escola de Rabo de Peixe: que colaboração foi esta?

Se a primeira noite do Tremor 2021 foi no Arquipélago, o primeiro fim da tarde foi, como habitual, no Teatro Micaelense. Como tem vindo a acontecer, a abertura ficou a cargo de uma colaboração entre a Escola de Música de Rabo de Peixe e convidados. O eleito este ano foi o norte-americano Jerry The Cat, músico, produtor e DJ de Detroit que vive em Portugal há muito.

Com um grande historial de colaborações (tocou por exemplo com Parliament/Funkadelic e foi músico de sessão da Motown), formado em Matemática e com valias pedagógicas pelo cargo de professor (também de música), Jerry the Cat viu nos instrumentistas — mais novos e mais velhos — da Escola de Música de Rabo de Peixe a oportunidade ideal para tocar uma espécie de distopia orquestral, com laivos jazzísticos e eletrónicos.