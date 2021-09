No passado dia 25 de agosto, assinalaram-se 30 anos desde que Michael Schumacher se estreou na Fórmula 1. Foi no Grande Prémio da Bélgica de 1991, ao serviço da Jordan-Ford, e o ainda inexperiente piloto alemão foi chamado para substituir Bertrand Gachot, que estava detido depois de ter atirado gás pimenta contra um taxista na sequência de um acidente. Schumacher nem sequer completou uma volta, tendo sido forçado a abandonar logo depois da primeira curva com problemas na embraiagem. Mas foi aí que começou uma das histórias mais bem sucedidas da história do desporto.

Ora, por ocasião do 30.º aniversário da estreia do alemão, a Netflix anunciou recentemente um novo documentário sobre a carreira e o percurso do piloto. “Schumacher”, que estreia no próximo dia 15 de setembro, conta com declarações dos dois filhos do sete vezes campeão do mundo, Gina-Marie e Mick, e também do irmão, o antigo piloto Ralf Schumacher. Jean Todt, Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel e Flavio Briatore são alguns dos nomes que também são entrevistados no filme — onde a maior surpresa é mesmo a presença de Corinna, a mulher de Schumacher que raramente apareceu publicamente desde o grave acidente do alemão, em 2013.

De acordo com o The Independent, que já teve acesso a algumas partes do novo documentário, Corinna fala brevemente sobre o estado de saúde de Schumacher — do qual pouco ou nada se soube nos últimos oito anos, já que a família fechou completamente as portas à comunicação social ou aos adeptos mais curiosos e nunca deu esclarecimentos reais sobre a verdadeira condição do antigo piloto.

“O Michael está cá. Está diferente mas está cá. E isso dá-nos força, acho eu. Estamos juntos. Vivemos juntos em casa. Fazemos terapia. Fazemos tudo o que podemos para que o Michael melhore e para garantir que está confortável. Tentamos que sinta que faz parte da família, que sinta o nosso elo. Aconteça o que acontecer, vou fazer tudo o que puder. Vamos todos. Estamos a tentar seguir em frente enquanto uma família, tal como o Michael gostava e ainda gosta. E estamos a seguir em frente com as nossas vidas”, revelou Corinna, que mais à frente sublinhou que o alemão sempre disse que “o que é privado, é privado”, voltando a deixar claro que o secretismo da família Schumacher é simplesmente o cumprir do desejo de Schumacher.

“Ele sempre disse isso. É muito importante para mim que ele continue a aproveitar o mais possível a sua vida privada. O Michael sempre nos protegeu e agora nós estamos a proteger o Michael”, acrescentou a mulher do antigo piloto da Ferrari.