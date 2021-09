O grupo farmacêutico francês Sanofi anunciou esta quarta-feira um acordo para a compra da biofarmacêutica norte-americana Kadmon por cerca de 1.900 milhões de dólares (cerca de 1.601 milhões de euros).

O acordo foi fechado com base num preço por ação de 9,50 dólares, o que representa um valor patrimonial global da biofarmacêutica, com sede em Nova Iorque, de 1.900 milhões de dólares, mais 79% que no encerramento do mercado na terça-feira, esclareceu a Sanofi em comunicado.

A operação, que deve ficar concluída no último trimestre deste ano, com recurso a fundos próprios, faz parte da estratégia de crescimento da Sanofi, adianta.

Em julho, a Kadmon obteve a autorização para comercializar nos Estados Unidos o seu medicamento Rezurock para impedir a rejeição de transplantes.

A Sanofi poderá incluí-lo no seu portfólio de medicamentos para aprovação noutros países e/ou regiões do mundo.