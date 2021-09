O serviço SNS 24 atendeu, até ao início de setembro, cerca de quatro milhões de chamadas telefónicas, um número que superou o recorde registado em 2020, anunciaram esta quarta-feira os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

O SNS 24 atendeu, em 2021, mais de 4,04 milhões de chamadas telefónicas – 4.040.702 – até ao dia 07 de setembro. Este ano é, assim, recordista em número de telefonemas atendidos, superando 2020, até esta data o ano com mais chamadas atendidas – 4,02 milhões”, adiantaram os SPMS em comunicado.

Segundo a mesma fonte, julho deste ano foi o terceiro mês com mais chamadas atendidas de sempre, com mais de 736 mil contactos telefónicos.

O comunicado avança ainda que a Linha de Aconselhamento Psicológico deu também seguimento a mais de 105 mil chamadas desde 01 de abril de 2020, enquanto a plataforma de atendimento por videochamadas destinada aos cidadãos surdos atendeu 3.250 pessoas, desde que foi disponibilizada no site do SNS 24 a 21 de abril de 2020.

“O atendimento é feito por um intérprete de Língua Gestual Portuguesa que faz a mediação com o enfermeiro do SNS 24 e o serviço encontra-se disponível 24 horas por dia, sete dias por semana”, refere o serviço do Ministério da Saúde.