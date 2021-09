Suzana Garcia, a polémica candidata apoiada por PSD e CDS à Câmara Municipal da Amadora, que nas autárquicas já assumiu querer fazer “tremer” não apenas o concelho a que concorre mas todo o “sistema” — e colocou um cartaz a anunciar isso mesmo em frente à Assembleia da República, em Lisboa —, não tem mais de 16% de intenções de voto. A socialista Carla Tavares, atual presidente da autarquia, consegue, por seu turno, 37% e ganha em todas as freguesias, em ambos os sexos e nos vários grupos etários.

Estas são as conclusões de uma sondagem feita para o Diário de Notícias e noticiada esta quarta-feira pelo jornal. António Borges, da CDU, tem 5%, José Dias, do Chega, 2%, e Carlos Macedo, do PAN, e Deolinda Martins, do BE, ficam-se por 1%, tal como as intenções de votar nulo, em branco ou em outros candidatos.

Apesar de o número de indecisos ainda ser bastante elevado, 36%, a sondagem prevê que, feita a sua distribuição proporcional, o resultado seja uma ampliação do resultado do PS — 50% para Carla Tavares, 22% para Suzana Garcia.

Uma outra sondagem, feita para a SIC e para o Expresso, prevê o mesmo resultado, a recondução da atual presidente da Câmara na Amadora, mas com margens diferentes: Carla Tavares tem 41%, Suzana Garcia 30%. Um em cada três inquiridos ainda não tinha decidido em quem votar. CDU consegue 8%, BE 5%, Chega 3%, e Iniciativa Liberal e PAN 2%.