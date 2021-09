O tenista alemão Alexander Zverev, número quatro mundial, qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, ao derrotar o sul-africano Lloyd Harris, em três “sets”.

Finalista derrotado em Flushing Meadows no ano passado, o campeão olímpico não teve dificuldades para impor-se ao 46.º jogador mundial, em duas horas e seis minutos, pelos parciais de 7-6 (8-6), 6-3 e 6-4.

Zverev, de 24 anos, aguarda agora o desfecho do embate entre o número um mundial, o sérvio Novak Djokovic, e o italiano Matteo Berrettini, oitavo classificado do “ranking” ATP, para conhecer o seu adversário nas meias-finais do último “Grand Slam” da temporada.

A outra meia-final do torneio nova-iorquino vai opor o russo Daniil Medvedev, número dois da hierarquia mundial, e o canadiano Félix Auger-Aliassime (15.º).