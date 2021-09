1096 dias. Ou, por outras contas, três anos. A matemática pertence a Frederico Varandas, que aproveitou o dia em que se assinalam três anos desde que é presidente do Sporting para garantir que o clube está hoje numa situação “bastante diferente” daquela em que se encontrava quando lá chegou. “Conquistámos em três anos tantos títulos no futebol como os nossos rivais somam em conjunto”, atirou o dirigente leonino no editorial que assina esta quinta-feira no Jornal Sporting.

No texto, que serve precisamente para assinalar as metas atingidas nestes três anos e apontar objetivos para o futuro — ainda que Frederico Varandas permaneça sem anunciar uma recandidatura que é certa –, o presidente dos leões explica que quando chegou a Alvalade pairava “a sombra do ceticismo”. “A possibilidade de reerguer o clube num futuro próximo parecia uma quimera e a alteração do ciclo vicioso dos últimos 40 anos afigurava-se uma ilusão. O Sporting de hoje é um novo Sporting. Afastámos as nuvens que pairavam sobre nós, resistimos à tempestade da Covid-19 e construímos as bases para um futuro vencedor”, indica, elencando depois as várias conquistas desportivas, em diversas modalidades, que o Sporting alcançou em três anos.

“Passados 19 anos, fomos de novo campeões nacionais de futebol. Em três anos, conquistámos variadíssimos títulos nas modalidades, dos quais 10 europeus, o que representa mais de um quarto da totalidade (10 em 39 totais). Erguemos duas Ligas dos Campeões no futsal e conquistámos todos os títulos possíveis. Fomos bicampeões europeus em hóquei. Trouxemos o basquetebol sénior masculino de novo ao Sporting passados 24 anos, fomos campeões nacionais e conquistámos duas Taças de Portugal”, afirma Varandas, acrescentando ainda que o Sporting voltou a ser um clube “digno, com valores, corajoso e vencedor”.

Por fim, o presidente leonino ainda garante que “o Sporting foi construído por aqueles que olham para a frente com esperança”. “Encarando as situações frontalmente e com realismo e que visionam um Sporting à frente do seu tempo. E fazem-no sem contornar as regras ou quebrar os seus princípios. Se o sistema está mal, lutamos contra o sistema, mesmo que em contracorrente”, termina Frederico Varandas, que ainda destaca a importância do sucesso de vários projetos desenvolvidos como a aposta na formação, as mudanças no estádio e na sua envolvência e a parceria com a marca desportiva Nike.