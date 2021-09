Boletim DGS. Novos casos descem 29% face à quinta-feira anterior e internamentos estão em queda

As 10 mortes registados no boletim desta quinta-feira repetem o número do dia anterior. Na verdade, no total dos últimos sete dias, desde o boletim de 3 de setembro, a Direção-Geral da Saúde identificou 70 mortes, uma média de 10 por dia, menos sete do que no período imediatamente anterior (77 entre 27 de agosto e 2 de setembro).

Entre as 10 vítimas, 70% tinham mais de 80 anos — 5 mulheres e dois homens. Há ainda um homem e uma mulher na casa dos 70 anos e outra mulher na casa dos 60. Por região, metade dos óbitos teve lugar em Lisboa e Vale do Tejo, outras três no Centro e duas no Norte.