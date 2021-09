Inês de Medeiros (PS) e Maria das Dores Meira (CDU) são as próximas convidadas do programa da Rádio Observador ‘Eu é que sou o Presidente’. Em debate vão estar os projetos que as diferentes candidaturas têm para o concelho de Almada.

Como habitualmente, abrimos a discussão aos ouvintes e leitores do Observador, podendo fazer-nos chegar as suas perguntas através do e-mail autarquicas2021@observador.pt até às 12 horas desta sexta-feira, 10 de setembro.

Esta edição vai ser transmitida no sábado, às 11h05 na Rádio Observador.

O programa ‘Eu é que sou o Presidente’ está a pôr em debate os candidatos às principais autarquias do país. As eleições são a 26 de setembro.