Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, morreu de cancro esta quarta-feira aos 52 anos em São Paulo, avança a Globo que cita uma nota do hospital israelita Albert Einstein.

A unidade hospitalar indica que Roberto Carlos Braga II, mais conhecido por Dudu Braga, “passou por uma série de internamentos quimioterapêuticos e cirúrgicos”, mas acabou por não resistir a um cancro no peritoneu, uma membrana que cobre a parede abdominal, tendo passado os últimos dias em coma.

Roberto Carlos já partilhou nas redes sociais um vídeo de homenagem ao filho com a descrição de que “Dudu é inesquecível e insubstituível”.

Dudu Braga era produtor musical, jornalista e radio host, apresentando o programa “As Canções que Você Fez para Mim”, em que abordava as histórias por detrás das canções do pai. Assinava ainda várias colunas em revistas musicais e tinha uma banda — RCnaVeia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O filho do célebre cantor brasileiro Roberto Carlos nasceu com glaucoma, uma doença que afeta o nervo ótico e que pode levar à cegueira — o que aconteceu com Dudu Braga que era cego desde os 23 anos.

Para além dos problemas relacionados com a visão, esta era a terceira vez que Dudu Braga travou uma batalha contra o cancro. Em 2019, foi-lhe diagnosticado pela primeira vez a doença — um cancro no pâncreas que acabou por ultrapassar.

Casado com Valeska Braga, Dudu Braga tinha uma filha de cinco anos. Tinha ainda mais dois filhos fruto de outra relação.