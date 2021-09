Elizabeth Holmes, a fundadora da empresa Theranos que chegou a ser bilionária e adorada em Silicon Valley, foi acusada em tribunal de “mentir” propositadamente “para conseguir obter dinheiro e fama”, noticia a BBC. No julgamento que decorre no tribunal de San José, na Califórnia, os advogados de defesa da ex-empresária rejeitam essa ideia, dizendo que ela “fez o melhor que pôde todos os dias” e que “subestimou ingenuamente” os desafios do mundo empresarial.

“Este caso é sobre fraude — sobre mentir e enganar os outros para ter dinheiro”, declarou o procurador Robert Leach, que destaca que os esquemas em que Elizabeth Holmes se envolveu “trouxeram-lhe fama, concerderam-lhe prestígio e levaram-na a ser adorada”. “Ela tornou-se uma das diretores executivas mais celebradas em Silicon Valley e do mundo. Mas debaixo da fachada do sucesso da Theranos havia imensos problemas.”

A Theranos, uma empresa que desenvolveu um mecanismo que — através de uma picada do dedo — se fazia recolha de uma amostra de sangue que depois era colocada numa máquina que permitia diagnosticar mais de 100 doenças, foi a plataforma que permitiu Elizabeth Holmes tornar-se famosa.

Durante 12 anos, com a venda desta tecnologia que depois se veio a ver que era uma fraude, enganou investidores, políticos e até Joe Biden. Pelo meio, fez uma parceira com a cadeia de parafarmácias Walgreens que levou a que muitas pessoas a fazerem análises clínicas cujos valores não correspondiam depois à realidade.

Por seu turno, os advogados de defesa de Elizabeth Holmes argumentam que ela não tinha o objetivo de enganar ninguém, mas apenas que subestimou os problemas do negócio. “No final, a Theranos faliu e Holmes saiu sem nada”.

Além disso, a defesa da ex-empresária destacou que ela esteve “empenhada até ao último dia”. “Quando este julgamento terminar, veremos quem é realmente que a vilã que o governo está a criar é apenas um ser humano”. “Ela é inocente”, vincaram os advogados.

A Justiça norte-americana acusa Elizabeth Holmes de se envolver num “esquema multimilionário para enganar investidores” e também “num esquema para enganar médicos e doentes”. A pena de prisão da ex-empresária pode chegar aos 20 anos.