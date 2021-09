Já é conhecida a lista de finalistas do Global Teacher Prize e, tal como aconteceu nos últimos anos, há um representante de Portugal entre os 50 melhores professores do mundo. Este ano é a professora Sónia Moreira — a vencedora da edição portuguesa de 2020 e que, por isso, tinha acesso direto ao concurso internacional. O ano passado tinha sido Cristina Simões, professora de Tondela, a chegar à short list.

O Global Teacher Prize é dos mais importantes prémios de Educação e atribui um prémio de 1 milhão de dólares ao vencedor de cada edição.

Sónia Moreira é professora do ensino básico em Vila Nova de Gaia, no Agrupamento Escultor António Fernandes de Sá, e tem mais de 20 anos de profissão. Foi com o projeto Coopera que foi distinguida em Portugal: desde 2016 que percorre várias escolas, formando professores sobre novas formas de ajudar os alunos a alcançar o sucesso escolar. No seu caso, foca-se em práticas pedagógicas baseadas na metodologia da aprendizagem cooperativa.

Quando este método entra em cena, as salas de aula ficam diferentes, não só pela abordagem pedagógica em si, mas também pela alteração da disposição do mobiliário escolar, fugindo ao tradicional alinhamento de cadeiras, dispostas umas atrás das outras, de frente para o professor.

O Global Teacher Prize realiza-se em 127 países e o seu principal objetivo é distinguir professores que tenham impacto positivo nos seus alunos e nas comunidades em que estão inseridos. Em 2020, foram a concurso mais de 12 mil professores.