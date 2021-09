A primeira experiência do Benfica na Liga dos Campeões feminina coincidiu com a época mais atípica da competição, que fez com que as encarnadas jogassem apenas dois encontros das pré-eliminatórias antes de saltarem de imediato para uma fase a eliminar, onde caíram frente ao Chelsea. Agora, com a normalidade de todas as provas de volta, a formação da Luz tinha a oportunidade de fazer tudo by the book e experimentar pela primeira vez a presença numa fase de grupos. Não falhou. E selou a qualificação a golear.

Depois de duas goleadas na primeira fase de qualificação, diante das israelitas do Kiryat Gat (4-0) e das luxemburguesas do Racing FC, o Benfica teria pela frente as neerlandesas do Twente, tendo começado essa decisiva eliminatória a duas mãos com um empate nos Países Baixos (1-1). Esta noite, no Seixal, as águias arrumaram as contas com mais uma goleada por 4-0 e com a canadiana Cloé Lacasse em destaque, carimbando o apuramento para a fase de grupos naquela que é a segunda participação de uma equipa que nasceu apenas na temporada de 2018/19, quando ganhou o Campeonato da 2.ª Divisão e a Taça de Portugal. Daí para cá, as encarnadas conquistaram uma Primeira Liga, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

Three goals and an assist for Cloé Lacasse today, and @SLBenfica gets a spot in the #UWCL Group Phase! #CANWNT https://t.co/dek0dQiJtn — Canada Soccer's Women's National Team (@CANWNT) September 9, 2021

Esta noite, bastaram menos de dez minutos para resolver as contas tendo o intervalo pelo meio: Cloé Lacasse inaugurou o marcador em cima do descanso com um grande remate de pé esquerdo (43′), fez a assistência para a brasileira Nycole Raysla aumentar a vantagem no arranque do segundo tempo (47′), apontou o 3-0 pouco depois com um desvio de pé direito na área (50′) e fechou a goleada com o hat-trick aparecendo de forma oportuna na área a concluir mais uma boa transição rápida rápida das encarnadas (72′).

Wow, what a DAY for Cloe Lacasse and Benfica, who picked up a 4-0 win over FC Twente to qualify for the #UCL group stages Lacasse had 3 goals and 1 assist tonight ???? Here they are, in order (⚽️ ⚽️ ???? ⚽️)#CanWNT/#CanXNT call-up incoming?pic.twitter.com/L4BzqEy9Yv — Alexandre Gangué-Ruzic (@AlexGangueRuzic) September 9, 2021

Assim, depois da derrota na Supertaça frente ao Sporting e da vitória por 3-2 diante do Atlético Ouriense na primeira jornada do Campeonato, o Benfica carimbou agora uma inédita presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, com o sorteio a realizar-se na próxima segunda-feira em Nyon. A equipa liderada por Filipa Patão já se sabe que estará no pote 4 do sorteio, que já tem definidas todas as posições.

The #UWCL group stage line-up is set! ⭐️ Arsenal

⭐️ Barcelona

⭐️ Bayern

⭐️ Benfica

⭐️ Breidablik

⭐️ Chelsea

⭐️ Häcken

⭐️ HB Køge

⭐️ Hoffenheim

⭐️ Juventus

⭐️ Kharkiv

⭐️ Lyon

⭐️ Paris

⭐️ Real Madrid

⭐️ Servette

⭐️ Wolfsburg ???? #UWCLdraw: Mon 13 Sept at 13:00 CET — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) September 9, 2021