No museu também se come. O novo maat Kitchen dá palco ao peixe e ao marisco, às carnes no fogo e às tapas para partilhar

A história

O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (maat) não precisa de apresentações – todos lhe conhecem as formas brancas e curvilíneas desenhadas por Amanda Levete. Mas atrás do olho, que é uma janela para o rio Tejo, põe-se a descoberto agora a totalidade do projeto maat Café & Kitchen, que junta à cafetaria aberta no final do ano passado um restaurante de fine dining com foco na comida mediterrânica. Os dois conceitos fundem-se para uma experiência gastronómica completa mesmo debaixo da asa do museu em Belém, com direito a um menu de especial de tapas e cocktails todo o dia.

“Já ninguém sai só para comer, do verbo comer mesmo. Defendo que é preciso dar mais qualquer coisa às pessoas. Desde que entram até que saem do espaço elas querem ter um conjunto de várias emoções”, refere José Bartolomé Duarte, um dos fundadores a par de António Sousa Duarte e Paulo Antunes do grupo Mercantina, responsável pelo espaço. “Jantar e almoçar também não é suficiente, a comida é um dos muitos aspetos aos quais as pessoas prestam atenção, mas já não é só isso. É preciso uma experiência completa e foi isso que quisemos erguer aqui.”

Se dantes só metade do espaço estava para usufruto da clientela, agora toda a área fica exposta para receber todos os conceitos que o maat Café & Kitchen acolhe na aba frontal do museu.