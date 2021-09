O documentário é longo, 140 minutos, mas bem feito e divertido. Vale não só pelas histórias que conta e ajudam a unir os pontos que de algum modo explicam o enigma que são os Sparks, mas porque tem muitas imagens de arquivo da banda e, quando não tem, usa animações feitas propositadamente sobre imagens de época, conseguindo manter o ritmo, o interesse e o humor em sincronia com os relatos.

A realização é imaginativa e dinâmica, mas a história da banda, só por si, é extraordinária. Das origens como Halfnelson aos altos e baixos enquanto Sparks, passando pelas transformações e golpes de sorte e azar que os trouxeram até 2021 como banda de culto, finalmente no auge, depois de 50 anos. Neste 2021, além de terem direito a este documentário assinado por um realizador em ascensão (Wright vai fazer uma nova adaptação de “Running Man” de Stephen King), os Sparks viram finalmente concretizado o projeto de “Annette”, um musical que tinham há anos e que Leos Carax aceitou realizar, com Adam Driver e Marion Cotillard como protagonistas. Depois de filmes falhados com Jacques Tati (“Confusion”, que deveria ter sido o último filme de Tati, nos anos 70) e Tim Burton (“Mai: the Psychic Girl”, que esteve para ser mas nunca aconteceu), Ron e Russell conseguiram finalmente cumprir o velho sonho de fazer cinema. Não apenas isso, mas ter com eles um realizador francês (são cinéfilos assumidos e fãs confessos da Nouvelle Vague francesa) e estrear a obra, com aclamação, no Festival de Cannes.

O documentário de Wright fala de “Annette”, na altura ainda em produção, dos projetos falhados e desvios de carreira de duas verdadeiras lendas pop. Está cheio de pequenas histórias que, em alguns casos, deram origem a mitos urbanos. Como a estreia dos Sparks no Top of The Pops, em 1974, a tocar “This Town Ain’t Big Enough For The Both Of Us”. Terá sido de tal forma impactante em Inglaterra que, no dia a seguir à atuação, começou a circular o boato de que John Lennon terá ligado a Ringo Starr a dizer que Marc Bolan estava na televisão a cantar uma canção com Adolf Hitler. Isto é contado por quem os viu então na TV e viveu o dia seguinte na escola.

[os Sparks no Top of the Pops em 1974:]

Na verdade, era o que parecia e eles sabiam-no melhor do que ninguém: Ron cultivava uma imagem entre Charlie Chaplin e Adolf Hitler e explorava essa ambiguidade de forma muito carismática (é um dos músicos imitados por Paul McCartney no vídeo de “Coming Up”), Russell tinha caracóis e ar de poster boy, passava bem por cantor glam — que era, embora dissesse mais palavras e cantasse mais alto do que qualquer outro na altura. Em 1974, os americanos Sparks apareciam estranhos e intensos na TV britânica e marcavam uma geração de futuros músicos. A sua influência sobreviveu até 2021 bem como a ousadia de fazer coisas que não lembrariam a mais ninguém, caso do ciclo de espectáculos de 2008 em que tocaram 21 álbuns em 21 concertos (percebe-se no documentário que foi um imbróglio logístico e musical, mas resultou).

Ambiguidade, teatralidade, humor e um impulso constante para fazer diferente, ser desafiado e desafiar. Essas parecem ser as características fundamentais dos Sparks e o que faz deles grandes resistentes e uma das bandas mais interessantes de sempre (não necessariamente das melhores). É essa a sensação com que se fica depois de ver “The Sparks Brothers”, o documentário de Edgar Wright. Percebemos que não será caso para gostar de todos os álbuns, fases ou canções dos Sparks, mas há boas razões para admirar os irmãos Mael, na postura, perseverança, criatividade e humor. Não há banda, nem irmãos, como os Sparks.