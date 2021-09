Proximidade. Da Palavra ao ato

No último ano e meio – pelas razões que bem conhecemos –, ouviram-se quase diariamente, e vindos de diferentes instâncias, apelos ao distanciamento social, expressão que rapidamente entrou no léxico diário da população.

Esse distanciamento foi, quase unanimemente, praticado. Durante os períodos de confinamento de forma mais visível e imediata, é certo, mas antes e depois também. Se não em permanência, pelo menos em pequenos atos do dia a dia, devido a alterações significativas às rotinas ou momentos que estimulavam a proximidade física: os abraços que passaram a acenos ou cotoveladas, as reuniões que passaram a videochamadas, as grandes viagens que passaram a deslocações essenciais, entre outros exemplos.

Estamos, lentamente, a regressar à normalidade, mas há quem continue a pagar um preço bastante elevado — no que respeita, sobretudo, à saúde mental — por esta súbita mudança de comportamento e paradigma social e até profissional, com o advento do teletrabalho. E porquê? Porque, regra geral, somos seres sociais que precisam do exato oposto de distanciamento: proximidade.

Não podendo viajar, abraçar, reunir ou festejar como sempre fizemos, torna-se difícil obter essa proximidade na medida necessária. Até porque proximidade e distanciamento serão, à partida, expressões antagonistas, incompatíveis. Mas serão de facto?

A arte e o poder da proximidade

Clarice Lispector, escritora brasileira, dizia que estava bastante acostumada a estar só, mesmo junto dos outros. Será, então, e pelo contrário, possível a alguém estar bastante acostumado a estar próximo, mesmo estando só?

Talvez. Usemos a literatura como exemplo. Uma boa história terá sempre o poder de nos transportar para próximo das suas personagens e de nos fazer sentir no mesmo espaço que o narrador. Certas vozes literárias muito intensas serão capazes de se entranhar no âmago do leitor a cada página, como se fossem pessoas reais, de carne e osso, e lhes fosse impossível chegar mais perto. Uma boa descrição de uma rua ou de uma batalha será capaz de nos fazer sentir nessa rua ou nessa batalha, próximos de quem nela habita ou combate sem que tenhamos, para tal, de largar o conforto do sofá.

E estas sensações são válidas para todos os tipos de arte, não apenas para a literatura. Encontram-se, à sua maneira, no cinema, na música, na fotografia, na pintura, na dança ou até nos videojogos – sim, é possível desenvolver relações de proximidade com personagens virtuais que respondem aos comandos de uma consola.