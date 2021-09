O ministério do Interior, liderado por Sirajuddin Haqqani, do novo governo afegão informou no seu primeiro decreto de lei que os opositores irão precisar de autorização prévia do governo para qualquer manifestação. Caso isto não aconteça poderão encarar “graves consequências legais”.

Esta medida surge após diversos confrontos violentos entre os talibãs e os manifestantes um pouco por todo o país, descreve o jornal britânico The Guardian. Ainda a 5 de setembro, as novas autoridades afegãs reprimiram de forma violenta um protesto que reunia uma centena de mulheres na capital, Cabul.

Apesar de ter prometido moderação e paz, os talibãs começaram rapidamente a inverter anos de conquistas sociais no Afeganistão. Uma das mais recentes decisões passou, precisamente, por proibir as mulheres afegãs de praticar desporto.

Ahmadullah Wasiq, que integra a comissão cultural dos talibãs, em entrevista com SBS, explicou que “as mulheres não são consideradas apropriadas ou necessárias, no mundo do desporto” uma vez que poderão ficar “expostas”, algo que de acordo com a interpetação que os talibãs fazem não é permitido pelo Islão.