Uma equipa de 40 arqueólogos encontrou as ruínas de uma igreja anglo-saxónica construída em 1080, debaixo de uma outra igreja, a Norman St. Mary’s Church. As escavações decorriam perto da via rápida HS2 em Buckinghamshire, Inglaterra.

De acordo com a BBC, as descobertas arqueológicas neste edifício religioso já tinham sido notícia quando, no mesmo local, foram descobertos cerca de 3.000 cadáveres, que tiveram de ser retirados e movidos para um novo local de sepultamento como parte da escavação.

A Associação Europeia de Arqueologistas partilhou no seu Twitter a descoberta.

Archaeologists working on the route of the HS2 high-speed railway have found flint walls forming a square structure underneath the Norman church – the remains of an Anglo-Saxon church – at the site of old St Mary's Church, Stoke Mandeville, UK. @MERC_Hub https://t.co/Q09A8g8ZNC pic.twitter.com/Djbe4ckXd3 — European Association of Archaeologists (@archaeologyEAA) September 8, 2021

Os restos mortais anglo-saxões descobertos estavam sob a igreja de St. Mary e arqueóloga chefe da equipa que investiga o local, Rachel Wood, afirmou que “é uma oportunidade única escavar uma igreja paroquial com mais de 900 anos e com grande significado na história da comunidade local”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na sua opinião, a preservação de grande parte do edifício anglo-saxão, para além “das paredes e até de alguns andares visíveis”, fornece muita informação histórica. A arqueóloga referiu ainda que “a descoberta da igreja permite construir uma imagem mais clara de como seria a paisagem de Buckinghamshire há mais de 1.000 anos.”

A equipa também encontrou telhas romanas nas fundações do edifício anglo-saxão e há evidências de uma pequena comunidade romana próxima das escavações. Isto pode significar que os materiais romanos podem ter sido usados na construção da igreja de 1080.

As descobertas da escavação arqueológica estão a ser partilhadas com a população, que pode visitar as escavações da Norman St. Mary’s Church nos fins de semana.