A Caixa Geral de Depósitos anunciou a intenção de lançar uma emissão de obrigações sustentáveis no valor de 500 milhões de euros a seis anos. É o primeiro banco em Portugal a emitir dívida verde que terá como finalidade financiar ou refinanciar projetos nos setores da sustentabilidade e ambientais.

A operação é justificada no quadro da diversificação das fontes de financiamento do banco público. Tendo como pano de fundo a retoma da economia, a Caixa sinaliza que esta emissão se enquadra na nova estratégia vocacionada para apoiar a transição energética e financiar projetos com impacto social na vida das pessoas, alinhada com a prioridade das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável, refere a apresentação enviada à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.

Entre os setores que serão privilegiados na concessão de crédito estão pessoas economicamente e socialmente vulneráveis com um rendimento médio mensal abaixo da média em Portugal, cerca de 1.111 euros, pequenos agricultores com propriedades até dois hectares, pequenas e micro empresas e linhas de financiamento destinadas pequenas empresas que tenham sido penalizadas pela pandemia. Na área social, são ainda destacados projetos ligados à área da saúde. A eficiência energética dos edifícios, energias renováveis e criação de emprego, são outros focos.