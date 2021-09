O funeral de Jorge Sampaio vai realizar-se este domingo, dia 12 de setembro. A decisão foi tomada entre a família do antigo Presidente e os serviços da Presidência da República, uma vez que se trata de um funeral com honras de Estado.

O modelo encontrado para as cerimónias fúnebres acaba por respeitar a vontade de sempre de Jorge Sampaio e da família do antigo Presidente, que tinham pedido uma última homenagem simples. Assim, no domingo depois da cerimónia com honras de Estado e do cortejo até ao cemitério do Alto de São João haverá um momento reservado apenas à família do antigo Presidente da República.

No sábado, depois de uma breve passagem em frente ao edifício da Câmara Municipal de Lisboa, agendada para às 10h35, o corpo de Jorge Sampaio vai ficar em câmara ardente no Antigo Picadeiro Real, agora Museu dos Coches. O velório acontece das 12 horas até às 23 horas de sábado e é aberto ao público.

No domingo, às 11h, está previsto o início da cerimónia de despedida, com honras de Estado que terá um momento cultural com a participação da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Teatro Nacional de S. Carlos. Usarão da palavra familiares do antigo Presidente da República, assim como o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República e o Presidente da República.

A cerimónia chegará ao fim às 13h e o corpo de Jorge Sampaio será depois transportado para o cemitério do Alto de São João, onde se prevê que chegue às 13h30 para uma última homenagem dos três ramos das Forças Armadas. A partir das 13h30 família e amigos terão oportunidade de se despedir de Jorge Sampaio, numa cerimónia privada.