A Guarda Nacional Republicana vai distribuir esta sexta-feira pelas várias unidades operacionais do país 115 novas viaturas de patrulhamento adquiridas no âmbito da Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviço de Segurança.

Em comunicado, a GNR refere que se trata de 115 viaturas ligeiras de passageiros que vão ser distribuídas pelos 20 comandos territoriais e Unidade de Ação Fiscal.

Segundo a GNR, foram entregues este ano a esta força de segurança 246 viaturas no âmbito da Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviço de Segurança´.