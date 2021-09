A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou esta sexta-feira a abertura de um concurso para aquisição de viaturas elétricas, com uma dotação de 15 milhões de euros, inserido na componente Respostas Sociais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Numa nota à comunicação social, a ministra informa que podem candidatar-se a este aviso, a partir de 16 de setembro e até 30 de outubro, as IPSS e entidades equiparadas com acordos de cooperação celebrados com o Instituto da Segurança Social para o desenvolvimento da resposta Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).

“Foi lançado esta quinta-feira o primeiro aviso relativo à Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais, inserido na componente C3 — Respostas Sociais do PRR” e “o primeiro concurso é relativo à aquisição de viaturas elétricas e tem uma dotação de 15 milhões de euros”, precisa a nota.

A nota refere também que “pretende-se apoiar a aquisição de veículos 100% elétricos, com um apoio até 25 mil euros por viatura, para desta forma apoiar as instituições do setor social e solidário na transição climática e ambiental, através da progressiva aquisição de uma frota automóvel mais verde”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Instituto da Segurança Social vai organizar quatro webinars para esclarecimento de questões relativas a este aviso, tendo convidado para o efeito as entidades que se podem candidatar à aquisição destas viaturas, adianta.

O primeiro webinar realiza-se esta sexta-feira às 15h30, para as entidades da região Norte e conta com a participação da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, indica a nota.

Os restantes webinars realizam-se em 13 de setembro (Centro), 14 de setembro (Lisboa e Vale do Tejo) e 15 de setembro (Alentejo e Algarve).

O PRR dedica um total de 417 milhões de euros para a Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais e ao abrigo deste investimento serão intervencionados um total de 28 mil lugares em várias respostas sociais, conclui a nota.