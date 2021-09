(Em atualização)

A morte de Jorge Sampaio é “mais do que uma perda para o Partido Socialista”. “É uma perda para o país”. As palavras são de Ana Catarina Mendes, a líder parlamentar do partido do qual Sampaio foi secretário-geral, em declarações à Rádio Observador. O antigo Presidente da República, que estava internado devido a dificuldades respiratórias desde o dia 27 de agosto, morreu esta sexta-feira, aos 81 anos.

Esta perda, mais do que do Partido Socialista, é uma perda para o país. Jorge Sampaio marcou o país”, disse à Rádio Observador.

Lembrando de que formas Sampaio “marcou o país” — desde logo, disse, como advogado dos presos políticos, antes do 25 de abril —, Ana Catarina Mendes afirmou que o ex-Presidente “bateu-se pela democracia e pela liberdade“. “Em cada cargo que ocupou, honrou sempre esse legado e aprofundou sempre a democracia. É uma perda evidentemente significativa para o Partido Socialista por todas as marcas que nos deixa”, disse.

O Grupo Parlamentar do PS deixou uma mensagem no Twitter ao antigo secretário-geral: “Até sempre, Jorge Sampaio! 81 anos de uma vida dedicada aos valores da Liberdade, da Democracia e do Humanismo. Obrigado pelo exemplo de cidadania”, lê-se.

Até sempre, Jorge Sampaio! 81 anos de uma vida dedicada aos valores da Liberdade, da Democracia e do Humanismo. Obrigado pelo exemplo de Cidadania. pic.twitter.com/j3CqxE7ixD — Grupo Parlamentar PS (@GPPSocialista) September 10, 2021

O PAN lamentou “profundamente” a morte de Sampaio, que recorda como uma “figura política determinante na consolidação da democracia portuguesa”. Numa mensagem no Twitter, o partido adianta que a porta-voz Inês Sousa Real “irá em breve transmitir as suas palavras de pesar nos canais de comunicação do partido”.

O @Partido_PAN lamenta profundamente o falecimento de Jorge Sampaio, uma figura política determinante na consolidação da democracia portuguesa. A nossa Porta Voz @lnes_Sousa_Real irá em breve transmitir as suas palavras de pesar nos canais de comunicação do partido. — PAN (@Partido_PAN) September 10, 2021

Também a Juventude Socialista reagiu à morte através do Twitter. “Uma referência incontornável, pela constância nos valores e a integridade na ação política, pelo ímpar percurso de vida desde a luta estudantil à militância socialista até à Presidência da República Obrigado por tudo e até sempre, camarada Presidente”, lê-se.

Obrigado por tudo e até sempre, camarada Presidente! pic.twitter.com/NFqnTDxhtG — Juventude Socialista (@JSPortugal) September 10, 2021