Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu à família de Jorge Sampaio “dor e pesar de todos” e destacou que o antigo Presidente da República “lutou serenamente”. De gravata preta, de luto, a partir do Palácio de Belém, e o atual Presidente afirmou que Sampaio “nasceu e formou-se para ser um lutador e a causa da sua luta foi a liberdade da igualdade”.

Lembrando a luta de Sampaio no movimento estudantil e a defesa em tribunais plenários dos presos políticos durante a ditadura, Marcelo recordou todo o percurso político do ex-Presidente, destacando a “formação da primeira e mais vasta coligação pré eleitoral de esquerda da história democrática”.

“Podendo ter-se resignado ao caminho mais fácil do jurista respeitado, escolheu o caminho mais ingrato: da solidariedade, do convívio com o concreto, da privação da sua saúde frágil em exaustivos e desgastantes labores.” E ninguém esquecerá “a entrega e as intervenções decisivas do furação ruivo na Alameda da Universidade de Lisboa em 62”, a libertação dos presos políticos de Caxias no pós-25 de Abril ou a conversa com Cunhal antes da segunda volta das eleições de 1986 (em que o PCP apoiou Soares contra Freitas).

Marcelo recordou ainda “as lágrimas genuínas de um homem bom, porque era um homem bom”, que deixa “um duplo legado feito de liberdade e de igualdade, de inteligência e sensibilidade, provou que pode-se nascer privilegiado e converter a vida na batalha pelos não privilegiados”. Termina dizendo que Sampaio é “um grande senhor da democracia e da nossa pátria comum”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Jorge Sampaio morreu esta sexta-feira aos 81 anos, no hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde estava internado. Sampaio foi secretário-geral do PS (1989-1992), presidente da Câmara Municipal de Lisboa (1990-1995) e Presidente da República (1996 e 2006).

Atualmente presidia à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, fundada por si em 2013 com o objetivo de contribuir para dar resposta à emergência académica que o conflito na Síria criara, deixando milhares de jovens sem acesso à educação.