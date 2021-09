A Marinha Portuguesa e a Marinha Alemã assinaram, esta quinta-feira, um plano de cooperação bilateral, numa reunião no Estado-Maior da Armada, em Lisboa, no âmbito das relações bilaterais entre os dois organismos de Portugal e Alemanha.

A reunião compreendeu também uma visita ao Centro de Experimentação Operacional da Marinha, em Troia, referiu a Marinha Portuguesa numa pequena nota publicada no seu site na Internet.

A delegação portuguesa foi liderada pelo vice-chefe do Estado-Maior da Armada, vice-almirante Jorge Novo Palma, enquanto a da Alemanha foi chefiada pelo contra-almirante Ulrich Reineke, diretor de Planos e Política do Estado-Maior da Marinha Alemã, que sublinhou a “importância da parceria” entre as duas Marinhas.