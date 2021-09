Em 2020 fomos obrigados a colocar um travão em alguns hábitos de sempre. A ausência, o tempo que estivemos parados e a vontade de regressar deu, como seria de esperar, lugar a novas ideias. Por isso, é natural que do nada comecemos a ver novos nomes para práticas de sempre como, por exemplo, festivais. Novos festivais de música começaram a aparecer nos últimos meses, com denominações que não conhecíamos, ideias que querem surpreender e formas de fazer acontecer e celebrar música em grandes eventos para gente sentada.

É com isso em mente que nasce o Nossa Lisboa, um festival que acontecerá este fim de semana, nas noites de sexta e sábado – 10 e 11 de setembro – na Altice Arena. E assim se reúne Ana Moura, Luca Argel ou Valete no mesmo cartaz, num evento de média dimensão que permite ao público saltar entre palcos e ir espreitar algo que não conhece.

A proposta passa por colocar num evento desta dimensão vários nomes que representem a multiculturalidade de Lisboa. Não só aquela que vive no seu dia-a-dia e que historicamente desenvolveu até hoje, mas também aquela que, por existir, projeta lá para fora, para o resto do mundo e que atrai tantos para a vir visitar. O Nossa Lisboa é um festival que abraça várias identidades e a pluralidade, que quer transmitir essa mensagem através da música.

O grande foco do festival está nas comunidades de língua portuguesa que residem na Grande Lisboa e que manifestam a sua arte através de diferentes estilos de música. Seja pelo género pelo qual a cidade é mais conhecida, o fado, como as mornas, coladeiras, funaná, quizomba, semba, marrabenta, o samba, entre outros. É um festival que quer celebrar uma Lisboa para os lisboetas, mas que também quer mostrar esta Lisboa – e estes lisboetas – a quem está de passagem pela cidade.

O evento que decorrerá na Altice Arena neste fim de semana, terá início em ambos os dias às 19h00 (a abertura das portas acontecerá às 18h00) e termina sempre por volta da 01h30. A ação está espalhada por três palcos: o Palco Arena, a Sala Tejo e o Palco Ermelinda Freitas. Na sexta-feira atuarão Calema, Mayra Andrade, Paulo Flores, Toty Sa’Med, Luca Argel, Bonga, Cubita, Irma e Rua das Pretas; enquanto no sábado poder-se-á ver e ouvir Nancy Vieira com Fred Martins, Nelson Freitas, Ana Moura, Ivandro, Selma Uamusse, Valete, Edgar Domingos, Blacci e Soraia Ramos com Lisandro Cuxi.

Muitos ritmos para se ouvir e sentir sentado, mas enquanto as coisas estiveram como estão, esta é uma forma de assistirmos a estes eventos com a segurança possível durante uma pandemia. Mais informações e todas as regras de segurança necessárias estão disponíveis no site do festival. Vale a pena dar uma olhada para não ter surpresas. Ainda há bilhetes disponíveis, o passe para os dois dias custa 35 euros e o bilhete diário custa 30 euros.