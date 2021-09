Uma parceria constituída por três empresas privadas vai investir cerca de 10 milhões de euros na criação de uma estrutura residencial para idosos na Covilhã, distrito de Castelo Branco, anunciou esta sexta-feira o presidente do município, Vítor Pereira.

O autarca deixou a informação ao restante executivo, durante a sessão pública que decorreu esta sexta-feira, tendo adiantado que o projeto já deu entrada nos Serviços do Urbanismo e que a construção está prevista para um terreno que está do lado contrário do Centro de Saúde da Covilhã.

Segundo disse, o objetivo é criar uma estrutura de “elevadíssima qualidade” e o investimento resulta de uma parceria entre as empresas ORPEA (multinacional a trabalhar neste setor), Visabeira e Forumlar — Compra e Venda de Imóveis.

Na informação deixada aos vereadores, o autarca explicou ainda que a nova estrutura terá capacidade para 120 utentes e permitirá criar 60 postos de trabalho.

Adiantou ainda que, se tudo correr dentro do previsto, as obras deverão arrancar ainda este ano.

Vítor Pereira deu ainda nota que o grupo Luz Saúde está prestes a abrir uma clínica na cidade, num investimento que ultrapassa um milhão de euros e que representa cerca de 20 postos de trabalhos.

“Estamos no bom caminho para nos afirmarmos com capital da saúde no interior de Portugal e são empreendimentos como estes que marcam e fazem a diferença, para além do serviço que prestam”, afirmou Vítor Pereira.