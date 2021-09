Colocar um rinoceronte de pernas para o ar, suspenso por uma corda, para ver que efeito é que tinha nos animais. Esta experiência foi a grande vencedora dos Ig Nobel, um prémio satírico que premeia os estudos mais inusitados. Foram ainda distinguidos outras investigações, como uma que se debruçava sobre baratas em submarinos ou outra que tenta entender a ligação entre corrupção e políticos obesos.

A cerimónia de entrega dos prémios, que normalmente tem lugar na Universidade de Harvard, aconteceu esta quinta-feira num evento online, devido aos constrangimentos associados à pandemia. Organizado pela revista de humor Annals of Improbable Research, o objetivo destes galardões é “primeiro — fazer rir”, mas depois “fazer pensar”, uma vez que são estudos com uma base científica fidedigna.

No caso do prémio vencedor, o objetivo era perceber qual seria a melhor maneira para transportar rinocerontes, uma espécie considerada em risco de extinção, para zonas onde os animais corram menos perigo.

Antes de serem transportados por via terrestre, os rinocerontes têm de ser sedados, o que pode comprometer a saúde dos pulmões e dos corações dos animais. Os cientistas quiseram saber se havia menos riscos, caso os mamíferos fossem levados de pernas para o ar.

O resultado acabou por ser muito positivo — e a saúde dos rinocerontes fica salvaguardada. “Quando um animal destes está de pernas para o ar […] as partes inferiores do pulmão são bombeadas com um fluxo sanguíneo elevado para realizar as trocas gasosas”, explica à BBC o veterinário Robin Radcliffe, da Universidade de Cornell, acrescentando ainda que “a parte superior do pulmão, por causa da gravidade, não está a ser perfurada. Por isso, quando um rinoceronte está de pernas para baixo, é como se estivesse de cabeça para cima”.

Orgasmos e descongestionante nasal, baratas em submarinos e barbas para proteger de murros: os outros prémios

Para além do trabalho que ganhou a categoria principal, houve ainda outras distinções.