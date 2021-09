Incidência desce. Índice de transmissibilidade também. A incidência está agora em 240,7 casos de infeção por 100 mil habitantes, na média a 14 dias, a nível nacional. No continente, esse valor é de 247,9 — valores que na quarta-feira era de 259,6 e 267,4 respetivamente. Portugal não só está longe do nível de risco na matriz de monitorização da pandemia de Covid-19 de 480 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, como está muito perto de baixar do antigo nível de alerta, de 240 casos.

O R(t) nacional e continental é agora de 0,87 — uma diminuição face a quarta-feira, data em que o nacional era 0,92 e o continental era 0,93, de acordo com boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira.

O balanço dá conta ainda de mais sete vítimas mortais de Covid-19 e 1.323 casos de infeção – foi a sexta-feira com menos novos casos em três meses. Desde o início da pandemia, já morreram 17.843 pessoas vítimas da doença e ficaram infetadas 1.053.450 — das quais, 996.987 recuperaram.

Das sete novas mortes registadas esta sexta-feira, três foram registadas no Norte, outras três foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo e a última no Centro. Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região que acumula mais vítimas mortais desde o início da pandemia: 407.944. Segue-se o Norte com 405.022 mortes.

Há três meses que não havia uma sexta-feira com tão poucos novos casos. Há dois que número de internados não era tão baixo

É preciso recuar a 18 de junho, data em que foram registados 1.298 novos casos de Covid-19, para encontrar uma sexta-feira com um número de novas infeções como o registado esta sexta-feira, de 1.323.

Há menos 28 pessoas internadas por Covid-19, fazendo descer para 569 o número total de internamentos em enfermarias. É preciso recuar a 4 de julho, quando havia 567 internados, para encontrar um dia com um valor de internamentos mais baixo do que o registado esta sexta-feira.

Quanto aos cuidados intensivos, há menos nove doentes. São agora 118 — um valor que não se registada também desde o início de julho.

Casos ativos descem há oito dias consecutivos

O número de casos ativos desce há oito dias consecutivos, estando agora nos 38.620 — menos 620 do que no dia anterior.

Há dois meses que o número de casos ativos não era tão baixo: é preciso recuar a 6 de julho, quando havia 38.488.