O treinador do FC Porto assumiu, esta sexta-feira, que teria gostado de defrontar o Sporting “noutras condições”, referindo-se ao facto de os ‘dragões’ terem tido vários futebolistas ao serviço das seleções, antes do duelo da quinta jornada da I Liga.

Sérgio Conceição explicou que a preparação para o ‘clássico’ foi feita de forma condicionada em virtude das ausências, e esclareceu que alguns jogadores apenas se vão juntar à equipa no próprio dia do jogo, pelo que, na sua opinião, o embate de sábado “deveria ter sido adiado”.

“A dificuldade da preparação do jogo é que obviamente saímos prejudicados. Temos mais 1000 e tal minutos do que o adversário, temos mais de 200 mil quilómetros… Sei que estamos no início da época, mas é a saúde do jogador que está em causa. Hoje, à 01h30 estava a ver o Luis Díaz a marcar um golo e vai juntar-se agora à equipa. Preparar um jogo dentro destas condições, não é de todo normal. Estamos habituados a fornecer jogadores às diferentes seleções, mas não é normal a calendarização”, referiu.

Apesar de tudo, o técnico portista garantiu, na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Sporting, que não se vai refugiar nessa questão e que apenas pensa na vitória.

“São sempre jogos importantes que valem não só os três pontos, como os três pontos que o adversário não ganha. É um jogo importante como todos os jogos do campeonato. Gostaria de defrontar o atual campeão nacional noutras condições, mas são as que temos. E temos que apresentar o melhor grupo para alcançar o objetivo que é a vitória”, declarou.

Sérgio Conceição abordou ainda o facto de vários jogadores do Sporting terem sido dispensados das respetivas seleções e da possibilidade de serem utilizados para este encontro, nomeadamente Coates, Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio.

“Não conheço a condição desses jogadores. Se os jogadores não estiveram nas seleções é porque não podiam mesmo. Esses, que frisou, são jogadores que entram no ‘onze’. Se estiverem em condições, vão jogar”, disse.

Questionado sobre se está satisfeito com o plantel para esta época, Sérgio Conceição não hesitou, admitindo que está “contente” com o que tem à disposição.

“Não sou empresário, não sou dirigente. Tenho de dar o melhor para que todos os jogadores sejam possíveis vendas. Aquilo que falo com o presidente é sobre os jogadores que são importantes para uma época. Se estou contente com o plantel que tenho? Claro que sim”, garantiu.

O FC Porto, terceiro classificado, com 10 pontos, deslocou-se hoje para Lisboa, onde no sábado, às 20h30, defronta, em Alvalade, o Sporting, segundo classificado, com os mesmos pontos, numa partida relativa à quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, que vai ser arbitrada pelo algarvio Nuno Almeida.